El polémico anuncio del nuevo iPad de Apple: ¿tecnología que aplasta la creatividad humana?

Video ¿Cómo afecta la posible prohibición de TikTok a los creadores de contenido en EEUU? Lo analizamos

El anuncio con que Apple lanzó al mercado su nuevo iPad Pro ha causado tanto revuelo en línea que la compañía californiana llegó a pedir disculpas.

El anuncio, publicado por el gigante tecnológico el martes, muestra una prensa hidráulica aplastando una amplia gama de instrumentos y herramientas que artistas y consumidores han utilizado a lo largo de los años en trabajos creativos, desde un piano y un tocadiscos hasta pintura, libros y cámaras.

PUBLICIDAD

¿Resultado de la destrucción? El nuevo iPad Pro. "El iPad más potente que existe es también el más delgado", dice un narrador al final del comercial.

La intención de Apple parece sencilla: mostrar todo lo que se puede hacer con este nuevo producto. Pero los críticos lo han calificado de desenfocado, y varios expertos en marketing coinciden en que la ejecución de la campaña no funciona.

"Tuve una reacción realmente de inquietud ante el anuncio", dijo Americus Reed II, profesor de marketing en la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania. "Entendí conceptualmente lo que estaban tratando de hacer, pero... creo que la forma en que se percibió es que aquí tienes la tecnología destruyendo la vida de ese tipo de nostálgicas fuentes de alegría (de los tiempos pasados)".

El anuncio también llega en un momento en que muchos se sienten inseguros o temerosos de ver su trabajo o sus rutinas cotidianas “reemplazadas” por avances tecnológicos, particularmente en medio de la rápida comercialización de la inteligencia artificial generativa. Y ver objetos queridos destrozados hasta el olvido no ayuda a frenar esos miedos, señalan Reed y otros.

"La destrucción de la experiencia humana"

Varias celebridades también estuvieron entre las voces críticas con el anuncio en las redes sociales esta semana.

“La destrucción de la experiencia humana. Cortesía de Silicon Valley”, escribió el actor Hugh Grant en la plataforma de redes sociales X, respondiendo a una nueva publicación del anuncio compartido por el CEO de Apple, Tim Cook.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Algunos encontraron que el anuncio era una metáfora reveladora de la industria actual, en particular las preocupaciones sobre el impacto negativo de las grandes tecnologías en los creativos. La cineasta Justine Bateman escribió en X que el comercial "aplasta las artes".

PUBLICIDAD

Los expertos agregaron que el comercial marcó una diferencia notable con respecto al marketing visto por Apple en el pasado, que a menudo ha adoptado enfoques más positivos o edificantes.

"Mi pensamiento inicial fue que Apple se ha convertido exactamente en lo que nunca quiso ser", dijo Vann Graves, director ejecutivo del Brandcenter de la Virginia Commonwealth University.

Graves señaló el famoso anuncio de Apple de 1984 que presentaba la computadora Macintosh, que según él se centraba más en elevar la creatividad y pensar fuera de lo común como un individuo único. En contraste, agregó Graves, "este comercial (del nuevo iPad) dice: 'No, vamos a tomar toda la creatividad del mundo y usaremos una prensa hidráulica para empujarla hacia un dispositivo que todos usen'".

La disculpa de Apple por el polémico anuncio del nuevo iPad: Crush

En un comunicado compartido con Ad Age el jueves, Apple se disculpó por el anuncio. El medio también informó que Apple ya no planea publicar el anuncio en televisión.

" La creatividad está en nuestro ADN en Apple y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo", dijo a Ad Age Tor Myhren, vicepresidente de comunicaciones de marketing de la empresa. “Nuestro objetivo es celebrar siempre las innumerables formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. No acertamos con este vídeo y lo sentimos”.

Apple, con sede en Cupertino, California, presentó su última generación de iPad a principios de esta semana en una exhibición que elogió las nuevas características para ambas líneas.

PUBLICIDAD

El Pro tiene un nuevo diseño más delgado, un nuevo procesador M4 para mayor potencia de procesamiento, almacenamiento ligeramente mejorado e incorpora paneles OLED duales para una pantalla más brillante y nítida.