El Departamento de Justicia y más de una decena de estados demandan a Apple por violar las leyes antimonopolio

El Departamento de Justicia y 16 estados demandaron este jueves a la empresa tecnológica Apple al acusarla de violar las leyes antimonopolio.

Según la demanda, las políticas de Apple perjudican a los consumidores y a las empresas más pequeñas que compiten con algunos de los servicios de Apple. La querella fue presentada en la corte federal de distrito en Nueva Jersey.

La demanda finalmente se está materializando tras años de acusaciones de competidores en el mercado de celulares que aseguran que Apple ha perjudicado a la industria al establecer patrones restrictivos en las tiendas de aplicaciones, tarifas elevadas y su ecosistema tecnológico 'amurallado'.

El gobierno argumenta que Apple impidió que otras empresas ofrecieran apps que compitieran con productos como sus billeteras digitales.

El fiscal general, Merrick Garland, dio detalles de la demanda en una conferencia de prensa con una justificación legal que sonó contradictoria: "No es ilegal tener un monopolio". Según Garland, la ley antimonopolio estadounidense establece que solo es ilegal cuando un monopolista recurre a tácticas anticompetitivas o daña la competencia en un esfuerzo por mantener ese monopolio.

"Apple crea barreras que hacen que sea extremadamente difícil y costoso, tanto para los usuarios como para los desarrolladores, aventurarse fuera del ecosistema de Apple", afirmó el fiscal general. "Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas infringen la ley".

Apple es el único gigante tecnológico importante al que el gobierno federal aún no había demandado desde que la compañía fue nombrada en un extenso informe de la Cámara de Representantes en 2020 que encontró que el fabricante del iPhone, junto con Meta, Google y Amazon, tienen "poder monopólico".

"Sentaría un precedente peligroso"

Apple respondió minutos después tras hacerse pública la demanda. "En Apple innovamos todos los días para hacer que la gente ame la tecnología... diseñamos productos que funcionan perfectamente juntos, protegen la privacidad y la seguridad de las personas y crean una experiencia mágica para nuestros usuarios", indica.

“Esta demanda amenaza quiénes somos y los principios que distinguen a los productos Apple en mercados ferozmente competitivos. Si (la demanda) tiene éxito, obstaculizaría nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, donde el hardware, el software y los servicios se cruzan”, continúa el gigante tecnológico en su comunicado.

“También sentaría un precedente peligroso, al empoderar al gobierno para tener mano dura en el diseño de la tecnología de las personas. Creemos que esta demanda es errónea en cuanto a los hechos y la ley, y nos defenderemos enérgicamente contra ella”.