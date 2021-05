Sacerdote fallece el día que lo vinculan a la muerte de un menor ocurrida hace 49 años

Una relación familiar

El 15 de abril de 1972, un cuerpo inerte, vestido con la camisa blanca y la corbata azul del uniforme de la escuela ‘Our Lady of the Sacred Heart’, fue hallado en el río Connecticut. Se trataba de Danny Croteau , de 13 años, pelirrojo, nariz afilada y ojos de color, quien había sido reportado como ausente un día antes por su familia.

Dos días después, el 17 de abril de 1972, el teléfono de la casa de los Croteau sonó con insistencia . Carl Croteau, de entonces 19 años y uno de los hermanos de Danny, respondió. Del otro lado escuchó una voz anónima que dijo: “Sentimos mucho lo que le pasó a Danny . Vio algo detrás del Círculo que no debería haber visto. Fue un accidente”. Carl pareció identificar en ese momento la voz que se perdió cuando colgó el aparato súbitamente. Supo que se trataba del padre Richard Lavigne.

Investigación intermitente

En los años posteriores, se condujeron varios análisis forenses de los objetos que fueron hallados en el río Connecticut; pero, dadas las técnicas de aquellos, no se pudo determinar que vincularan a alguien en particular. En los últimos años, el material genético también fue analizado en laboratorios con tecnología de punta como el DNA Labs International, un laboratorio forense en Florida. Sin embargo, además de sangre, no fue posible hallar más pruebas.