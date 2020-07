Primeras palabras de la madre de Vanessa Guillén: "No sé en realidad cómo me la mataron"

Gloria Guillén, madre de la soldado Vanessa Guillén , quien fue asesinada en Fort Hood, de Texas , aseguró que luego de que se confirmó oficialmente la muerte de su hija le fue arrancado "lo más bello", y que aún no sabe exactamente cómo murió su hija.

“Arrancaron un pedazo de mí, lo más bello, los más maravilloso, que es mi niña, cruelmente, no sé en realidad cómo me la mataron, porque nadie me quiere decir, porque dicen que estoy mala”, señaló en entrevista para Univision.