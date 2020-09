La sexta ejecución federal del año: un exsoldado obsesionado con la brujería condenado por asesinar a una enfermera en 2001

Una sábana azul le cubría el cuerpo hasta el cuello. El condenado mantuvo la mirada fija hacia el techo y no volteó a ver a los testigos sentados detrás de las ventanas de la cámara de ejecuciones . Su consejera espiritual permaneció de pie cabizbaja y orando a poca distancia del reo.

Apenas la semana pasada, William Emmett LeCroy, de 50 años, sentenciado a muerte por el asesinato de una mujer en Georgia en 2001, le había dicho a su condejera, la hermana Barbara Battista, que no quería que su ejecución se convirtiese en un "circo".

La obsesión con la brujería

LeCroy conocía a la mujer porque vivía cerca de la casa de un pariente y a menudo la saludaba mientras pasaba por allí. Más tarde dijo a los investigadores que había llegado a creer que ella podría haber sido su antigua niñera, a quien llamó "Campanita", quien LeCroy afirmó que abusó sexualmente de él cuando era niño. Después de matar a Tiesler, se dio cuenta de que eso no podía ser cierto.

El último intento por salvarlo

"Él dijo: 'Ya sabes, una vez no estábamos y luego estamos y luego no estamos'", dijo Battista, citada por la AP. "Era reflexivo. No parecía agitado", agregó.