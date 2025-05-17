Video Una “década de abuso físico, sexual y psicológico”: las claves del caso de Sean ‘Diddy’ Combs

Sean 'Diddy' Combs, de 55 años, una figura inmensa en la música por décadas, se está enfrentando por estos días un juicio federal de alto perfil en Nueva York, que empezó con el impactante testimonio de su expareja, la cantante Cassie Ventura.

Combs se ha declarado inocente de cargos de tráfico sexual y asociación delictuosa (racketeering).

Ha estado encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024 y si fuera declarado culpable de todos los cargos, enfrentaría una pena de al menos 15 años de prisión o hasta cadena perpetua.

El juicio se estima que durará varias semanas, posiblemente meses.

Más allá de la fama de Combs, el juicio expone un patrón de violencia y coerción sexual a través de la declaración de Ventura, quien es la testigo estrella.

Estas son las claves para entender el caso y el juicio contra Sean 'Diddy' Combs.

Fiestas sexuales y violencia: ¿Cuáles son los cargos contra Sean 'Diddy' Combs?

Los fiscales alegan que el varias veces ganador del Grammy usó su fama y fortuna para crear un imperio de explotación, coaccionando a mujeres para participar en fiestas sexuales abusivas mientras silenciaba a las víctimas mediante chantaje y violencia, incluyendo secuestro, incendio y golpizas. La fiscalía sostiene que explotó a las víctimas prometiendo oportunidades o mediante amenazas y que grababa algunos actos sexuales para controlarlas.

"Pero no lo hizo solo. Tenía un círculo de guardaespaldas y empleados que lo ayudaron a cometer los delitos y encubrirlos", dijo la fiscal adjunta Emily Johnson al jurado.

Combs se ha declarado inocente de un cargo de conspiración de crimen organizado, dos de tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coacción, y dos de transporte para participar en prostitución. La abogada de Combs, Teny Geragos, dijo a los jurados que los fiscales quieren convertir el sexo entre adultos consensuado en un caso de tráfico sexual.

Los cargos específicos incluyen: conspiración de asociación delictuosa, tráfico sexual por fuerza, fraude o coerción, y dos cargos de transporte para participar en prostitución.

La defensa de Combs reconoce que él pudo ser violento en ocasiones, pero afirma que todos los actos sexuales fueron consensuales y que nada de lo que hizo constituyó una empresa criminal.

Desde 2023, decenas de mujeres y hombres han presentado demandas contra Combs alegando que los abusó y muchas de estas personas dijeron que les dieron drogas en eventos organizados por el artista-empresario y que fueron abusados mientras estaban incapacitadas.

Combs ha negado todas las acusaciones y la gran mayoría de ellas no forman parte del caso penal. Los fiscales optaron por centrarse en un número relativamente pequeño de casos donde existe evidencia física o corroboración de testigos.

¿Quién está testificando contra 'Diddy' Combs?

Video Revelan video de ataque del rapero Sean Combs a su exnovia Cassie Ventura

La fiscalía mostró a los jurados el famoso video de seguridad en el que se ve a Combs golpeando y pateando a Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel en Los Ángeles en 2016. Al inicio de su testimonio, Cassie dijo que la agresión ocurrió mientras intentaba irse de una fiesta organizada por Combs.

El primer testigo del juicio, Israel Florez, quien trabajaba como seguridad del hotel, testificó sobre el informe de una mujer en peligro y presenció un intercambio en el que Combs le dice a Ventura: "No te vas a ir". Florez dijo que rechazó un soborno de Combs para silenciarlo.

También declaró Daniel Phillip, quien dijo que era un stripper profesional al que le pagaron para tener sexo con Cassie mientras Combs observaba y daba instrucciones. Phillip testificó que una vez vio a Combs arrastrarla por el cabello mientras ella gritaba.

Pero la testigo 'estrella' contra 'Diddy' Combs es Cassie Ventura

Ventura fue pareja intermitente de Combs durante más de una década. Su demanda de 2023 contra Combs por años de abuso, incluyendo violación, fue seguida por demandas similares que eventualmente llevó a su procesamiento.

La cantante, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, es la testigo clave porque desde aproximadamente 2007 hasta 2018 estuvo en su esfera. En su demanda de 2023 contra Combs, alegó años de abuso físico y sexual, incluyendo violación.

Aunque su demanda se resolvió por $20 millones horas después de ser presentada, ella ha decidido testificar en el juicio penal. Ventura explicó en el estrado que está testificando porque ya no puede "cargar con esto más", no puede soportar la vergüenza ni la culpa.

El crudo testimonio de Cassie Ventura: violencia, coerción y degradación

Cassie, de 38 años, cursa el tercer trimestre de embarazo de su tercer hijo, se ha mantenido ecuánime la mayor parte del tiempo en el estrado, aunque lloró varias veces durante los interrogatorios.

Video "Actos sexuales degradantes": Cassie Ventura detalla los años de supuesto maltrato de 'Diddy' Combs



Durante su testimonio de varios días, Ventura ha expuesto públicamente el lado oscuro de su relación con Combs y testificó:





Que Combs la violó en 2018 cuando ella terminó su relación.

Que en 2007, al principio de su relación, Combs la golpeó repetidamente y la arrojó al suelo de un vehículo dándole un golpe en la cabeza.

Que en 2011, cuando descubrió que salía con otra persona, Combs se abalanzó sobre ella con un sacacorchos y la pateó en la espalda.

Que en 2013, durante una discusión, Combs la arrojó contra un marco de cama, causándole una herida "significativa" encima de su ojo izquierdo. La llevaron a un cirujano plástico para que le cosieran la herida.

Además, Ventura describió ser "constantemente magullada" por la persona que supuestamente la amaba. Relató haber visto a Combs golpear a una amiga con un martillo y halar a otra por encima de la barandilla de un balcón en Los Ángeles.

Se mostró al jurado el video de vigilancia de 2016 donde se ve a Combs pateándola y arrastrándola en un pasillo de hotel. Ventura testificó que después de esa agresión, usó maquillaje y gafas de sol para cubrir sus moretones para asistir a una premiere de película días después.

Los "freak-offs": encuentros sexuales degradantes, drogas y la vergüenza como 'arma'

Un elemento central de su testimonio son los encuentros sexuales grupales que Combs llamaba "freak-offs". Según una nota de The New York Times, el término entró en la discusión pública en 2023, cuando Ventura presentó su demanda contra su expareja.

Se trata de orgías escenificadas, para las que se contrataba a hombres que tuvieran sexo con Ventura y otras mujeres, mientras Combs presenciaba. En esos encuentros había drogas duras, según la acusación.

Cassie testificó que Combs la coaccionó a participar en "cientos" de estos encuentros con trabajadores sexuales masculinos.

Según ella, estos encuentros a veces duraban horas y hasta días, y Combs observaba y controlaba toda la situación. Mencionó que Combs los describía como parte de un "estilo de vida swinger", pero ella los veía muy diferentes.

Coerción y control sexual: grabaciones de los encuentros grupales

Cassie dijo que sentía que no podía negarse a las demandas de Combs porque él amenazaba con liberar videos degradantes de ella durante los "freak-offs". Temía que esto la haría "parecer una cualquiera" o "parecer una prostituta" y que arruinaría su carrera y afectaría a su familia.

Cassie declaró que los "freak-offs" la hicieron sentir traumatizada y avergonzada. Dijo que en ocasiones necesitaba fluidos intravenosos para recuperarse y eventualmente desarrolló una adicción a los opioides.

Dijo que tuvo una crisis emocional severa en 2023 con flashbacks, llegando a intentar salir a la calle hacia el tráfico, siendo detenida por su esposo. Después de esto, buscó terapia y rehabilitación.

El contrainterrogatorio a Cassie Ventura: sus palabras en su contra

Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Combs buscaron presentar a Cassie Ventura como una participante voluntaria del estilo de vida sexual de Combs. La defensa la presionó para que leyera en voz alta sus propios mensajes explícitos a Combs.

La abogada de Combs, Anna Estevao, señaló intercambios de mensajes donde Cassie Ventura parecía entusiasmada con los encuentros sexuales. Por ejemplo, en agosto de 2009, ante la pregunta de cuándo quería el próximo encuentro, ella respondió "Siempre estoy lista para freak-off".

En otro mensaje, Ventura escribió: "Me too, I just want it to be uncontrollable" (Yo también, solo quiero que sea incontrolable). En julio de 2013, le escribió "Wish we could've FO'd before you left" (Ojalá hubiéramos tenido un freak-off antes de que te fueras). En un mensaje de 2017, dijo: "I love our FOs when we both want it" (Amo nuestros FO cuando ambos lo deseamos).

Cassie explicó que eran "solo palabras en ese momento". Sobre los mensajes previos a un encuentro en 2016 (el del video de vigilancia), dijo que quería terminar el encuentro rápido para mantener a Combs feliz y evitar una escena antes de un estreno de película al que asistiría días después. Se quejó de que no se estaba presentando el contexto completo de los mensajes.

El juicio continúa mientras se espera el testimonio de otras presuntas víctimas.