Asesinatos

Los últimos momentos del actor Johnny Wactor: intentaba proteger a una compañera de trabajo cuando fue asesinado

Johnny Wactor, de 37 años, salió durante la madrugada de su trabajo paralelo como bartender y se disponía a acompañar a su compañera de trabajo a su auto cuando encontró a tres hombres intentando robar el convertidor catalítico del suyo. Su última acción antes de recibir una bala en el pecho fue ponerse delante de su amiga.

Univision picture
Por:Univision
Le querían robar el convertidor catalítico: lo que se sabe sobre la muerte del actor Johnny Wactor

El último acto de Johnny Wactor, el actor asesinado la madrugada del sábado en Los Ángeles por ladrones que intentaban robar el convertidor catalítico de su auto, fue poner su cuerpo como escudo para salvar a una compañera de trabajo, contó su hermano al diario The Daily Mail.

Wactor, de 37 años, salió esa noche de su segundo trabajo, como bartender, alrededor de las 3:25 de la madrugada y se disponía a acompañar a su compañera de trabajo a su auto. Ambos habían aparcado como a dos cuadras del bar, por lo que tuvieron que caminar para volver a los vehículos.

"Somos sureños, nacidos y criados, y nunca dejaríamos que una mujer caminara sola hasta su auto", dijo su hermano Grant al Daily Mail.

De camino pasó junto a su vehículo y vio a tres hombres que estaban haciendo algo en él. El vehículo había sido levantado con un gato e inicialmente pensó que se lo estaban remolcando. Se les acercó y les dijo algo así como "'Oigan, ¿están remolcando?". Pero al estar más cerca vio que realmente lo que estaban haciendo los tres hombres era intentar robar el convertidor catalítico de su vechículo.

Los hombres iban encapuchados, según ha dicho la policía. Wactor comprendió lo que estaba pasando y no intentó luchar con ellos, simplemente se echó hacia atrás y se puso delante de su compañera de trabajo, para protegerla.

Fue entonces cuando uno de los hombres le disparó en el pecho y los tres huyeron corriendo del lugar en otro auto. El actor fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, en donde falleció poco después.

Por el momento, no hay información de que se haya realizado algún arresto y Grant, como toda la familia, solo esperan que los responsables sean llevados ante la justicia.

"Espero que puedan rastrear a las personas que hicieron esto. En cierto modo me alegro de que esto esté recibiendo publicidad para que pueda arrojar algo de luz sobre que las cosas necesitan cambiar, o encontrar formas para que nadie más tenga que experimentar esto, ya sea un asesinato o estar en el lugar equivocado en el momento equivocado", dijo el hermano.

Grant asegura que no le extrañó que el último acto de su hermano fuera de valentía.

Así recuerdan a Johnny Wactor, el actor asesinado en Los Ángeles

Johnny Wactor, natural de Carolina del Sur, era amante de la actuación desde muy pequeño. Fue conocido por el gran público sobre todo por su personaje de Brando Corbin en la serie de ABC 'Hospital General'. Participó en 164 capítulos de esa telenovela, entre 2020 y 2022. Comenzó a actuar en 2007 en el exitoso programa de Lifetime ‘Army Wives’. Algunos de sus trabajos más importantes incluyen ‘Westworld’, ‘NCIS’, ‘Criminal Minds’, ‘Hollywood Girl’, 'Station 19' y el videojuego 'Call of Duty: Vanguard'.

Según declaraciones de su abuela Barbara, cuando no tenía trabajo como actor, Johnny solía buscar trabajos como bartender. Grant recuerda a su hermano como "la persona más trabajadora que he conocido en mi vida".

"Estamos devastados", declaró la abuela al Daily Mail.

Algunos amigos de Wactor han hablado con los medios y han dicho sentir una mezcla de emociones, además de la profunda tristeza.

"Ese chico merecía la portada de Deadline por su talento, su habilidad y su arte, no esto", dijo al canal 4 Micah Parker, quien trabajó con Wactor en el último proyecto que filmó el actor. "Estoy muy enojado porque se tolera este tipo de cosas", agregó.

El agente de Johnny, David Shaul, dijo que el actor fue "un verdadero ejemplo moral para todos los que lo conocieron". “En los altibajos de una profesión desafiante, siempre mantuvo la cabeza en alto y se esforzó por ser lo mejor que podía ser”, dijo en un comunicado el domingo.

Relacionados:
