La historia de Cielo Echegoyén: de la tristeza de un padre detenido por no tener papeles a las puertas de Harvard

La estudiante de último año de Santa Ana High School del Condado de Orange en California , una escuela donde el 98.9% de sus estudiantes son latinos y la gran mayoría, de bajos recursos, ha despertado la admiración de propios y extraños por su entereza. No solo ha conseguido sobrellevar los diversos obstáculos que le ha presentado la vida en los últimos años, sino que los convirtió en una inspiración para llegar a Harvard, su sueño más grande.



"Me sudaban las palmas de las manos, me temblaban las piernas, el corazón me latía porque estaba muy emocionada”, dijo Cielo a ABC7 , al recordar aquel momento.