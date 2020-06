FBI toma investigación del caso de Bubba Wallace, luego de que Nascar encontró una soga en el garage de su equipo

“Sin importar que se presenten cargos federales o no, este tipo de acto no tiene cabida en nuestra sociedad”, dijo Town.

"Inequívocamente se les prohibirá este deporte de por vida", dijo Phelps. “No hay espacio para esto en absoluto. No lo toleraremos. No estarán aquí. No me importa quiénes son, no estarán aquí ".

Wallace indicó que "Nada es más importante y no seremos disuadidos por las acciones reprobables de aquellos que buscan difundir el odio. Como mi madre me dijo hoy: "sólo están tratando de asustarte". Esto no me romperá, no me rendiré, ni retrocederé. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo".