Donald Trump

Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años

Su fallecimiento fue confirmado por el presidente Donald Trump y en las redes de La Casa Blanca. El ‘influencer’ Charlie Kirk fue baleado durante un evento universitario en Utah la tarde del 10 de septiembre.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video 'Influencer' Charlie Kirk muere tras ataque en pleno evento universitario: las dramáticas imágenes

Charlie Kirk murió a los 31 años. El ‘influencer’ fue baleado este miércoles 10 de septiembre durante un evento universitario en Utah.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el presidente Donald Trump, quien envió condolencias a su familia. El joven ayudó a movilizar el voto juvenil para el mandatario en el pasado.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto”, escribió en Truth Social.

“Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie”, continuó. “Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, sentenció.

El mensaje de Trump tras la muerte de Charlie Kirk.
El mensaje de Trump tras la muerte de Charlie Kirk.
Imagen Trump / Truth Social

El ataque a Charlie Kirk

Charlie Kirk recibió un disparo durante un evento en una universidad de Utah. De acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, el ataque fue perpetrado mientras hablaba sentado bajo una carpa ante cientos de personas.

Según Marina Minas, directora de marketing de Turning Point USA, colectivo del que el ‘influencer’ era fundador, la bala impactó directamente en su cuello y enseguida fue trasladado a un hospital.

“Le dispararon en el cuello. Está en el hospital. La situación no pinta bien”, aseguró a CBS News.

Tras el ataque a Charlie Kirk, un sospechoso inicial fue esposado, pero posteriormente fue puesto en libertad. Hasta el momento, las autoridades continúan en la búsqueda del tirador, mientras que el FBI ha iniciado una investigación en colaboración con las fuerzas del orden locales.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk nació en Arlington Heights, Illinois, en octubre de 1993. Era uno de los fundadores de la organización Turning Point USA, la cual se encarga de llevar la visión de los estadounidenses conservadores a todos los campus universitarios de Estados Unidos.

En 2024, el ‘influencer’ se convirtió en un activo clave para Donald Trump y su movimiento Make America Great Again (MAGA) durante su campaña presidencial.


