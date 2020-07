Derrumbada, la madre de Vanessa Guillén rompe su silencio: "Que investiguen esa base podrida"

“Arrancaron un pedazo de mí, lo más bello, lo más maravilloso, que es mi niña, cruelmente, no sé en realidad cómo me la mataron, porque nadie me quiere decir, porque dicen que estoy mala”, señaló en entrevista con Univision.

Con respecto a las investigaciones, Gloria Guillén confesó que un soldado de la base dio mucha información para el caso, pero le dijo “yo no puedo hablar porque me matan, o me desaparecen a mi familia. Pero usted sí, porque no le pueden hacer daño”.