Regresó a su casa la joven de Alabama que desapareció después de parar en la carretera al ver a un niño solo

Cuando la policía acudió al lugar no encontró al niño ni a la mujer. No hubo ningún reporte de algún menor perdido o extraviado en el área. Un testigo dijo haber visto un vehículo gris y un hombre parado afuera del auto de Carlee. El vehículo estaba en el lugar, y también algunas de sus pertenencias, pero no había rastros de ella ni del niño, según información previa de las autoridades, que llegaron a ofrecer una recompensa de $25,000 por información del caso. Desde su desaparición se desató una frenética búsqueda tanto por parte de la policía como de sus familiares.