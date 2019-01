Esa no era la primera vez que tenía un encuentro con las autoridades. El día que secuestró a Jayme tres patrullas le pasaron por el lado, tan cerca que la niña que iba amarrada y amordazada en el maletero también pudo escuchar las sirenas, pero en esa ocasión siguió de largo sin levantar sospechas.

Se trataba de los oficiales que iban apresurados hacia la vivienda de la familia Closs, ubicación de donde había salido una llamada al 911 en la que solo se escuchaban gritos de fondo y cuando la operadora volvió a marcarles, no obtuvo respuesta. La llamada de emergencia fue hecha a las 12:53 am y los agentes llegaron a la casa a la 1:00 am.