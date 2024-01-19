Capturan a ‘La Kena’, el cabecilla del grupo criminal que secuestró a cuatro estadounidenses en Matamoros

Video Dos estaban muertos: hallan en una casa de seguridad a los estadounidenses secuestrados en México

José Alberto García Vilano, apodado 'La Kena', el cabecilla del grupo criminal que secuestró a cuatro estadounidenses y mató a dos de ellos en marzo de 2023, fue detenido este jueves por infantes de la Marina mexicana.

El sospechoso fue identificado con el apodo de 'Ciclón 19' por liderar la facción 'Los Ciclones' escindida del poderoso Cartel del Golfo.

'La Kena' estaba siendo buscado en Tamaulipas desde 2022. Las autoridades ofrecían hasta 150,000 dólares de recompensa por información que facilitara su captura.

En un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que se trata de “uno de los líderes claves en una de las organizaciones criminales con más presencia en el estado Tamaulipas”, y añadió que “era uno de los objetivos principales de la DEA”, pero no proporcionó su nombre.

'La Kena', José Alberto García Vilano Imagen Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas

Cómo capturaron a 'La Kena'

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que García Vilano fue arrestado este jueves en el vecino estado de Nuevo León.

En un operativo conjunto de autoridades federales y de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el sospechoso fue capturado junto con otras tres personas dentro de una tienda departamental.

Personas que estaban dentro de la tienda grabaron el momento en que fuerzas estatales escoltaban al detenido a las unidades oficiales estacionadas en inmediaciones del centro comercial.

Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García —una localidad ubicada en las afueras de la ciudad de Monterrey y considerada una de las comunidades más ricas de México—, confirmó que el arresto de García Vilano se hizo "sin un solo tiro".



En un comunicado, la Secretaría de Marina dijo que la detención fue posible tras "trabajos de campo y gabinete que brindaron la información oportuna que coadyuvó en la captura de la mencionada persona".

El boletín indica que "el presunto transgresor de la ley fungía como uno de los líderes claves en una de las organizaciones criminales con más presencia en el estado Tamaulipas". Fue puesto a disposición de las autoridades competentes para abrir la carpeta de investigación.

'Los Ciclones' es una de las facciones más poderosas y violentas de cartel del Golfo.

El secuestro y asesinato de los estadounidenses también fue vinculado a otra facción, conocida como 'Los Escorpiones'.

Los cuatro estadounidenses cruzaron a la ciudad fronteriza de Matamoros desde Texas con el fin de que una de ellas se sometiera a una cirugía estética. Les dispararon en el centro de esa ciudad y luego fueron colocados en una camioneta tipo pickup. Dos de ellos sobrevivieron.