Walmart, Amazon y otras tiendas suspenden venta de reclinadores para dormir a bebés: por qué debes dejar de usarlos

Se mercadean como la panacea para favorecer el sueño profundo de los bebés y hasta para ayudar con condiciones como el reflujo, pero -por más tentadora que sea esa promesa- los productos inclinados para dormir a los infantes ( inclined sleepers ) no son seguros . Por eso, ya no podrás encontrarlos ni en Amazon, eBay ni en cadenas como Walmart o Buy Buy Baby que han respondido a la petición de que se suspenda su venta a la luz de la creciente evidencia de que son peligrosos y hasta letales .

“Este tipo de productos no debe usarse por el riesgo de asfixia, sofocación y heridas que conllevan”, aseguró la CPSC en una carta donde instan a los consumidores a no usarlos.

Que los veas en anaqueles no es garantía

Según Consumer Reports , se espera que la CPSC emita una norma oficial (y no una mera recomendación como la que hay ahora) que prohíba la venta de los productos inclinados para dormir bebés, pero aún no se ha publicado y pasarán meses hasta que entre en efecto.

Y no todos los fabricantes han decidido emitir un recall voluntario, por lo que no te confíes si llegas a ver alguno de estos productos en los anaqueles: muchos de los artículos para bebés que se venden en ellos -como bumpers, almohadas o cobijitas- no son recomendados por la Academia Estadounidense de Pediatría, así no estén sujetos a un recall como tal.