Caminar hacia atrás: quemas más calorías, mejoras la estabilidad y el equilibrio

Caminar no requiere ningún equipamiento especial ni cuotas de gimnasio, y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Para la mayoría de nosotros, caminar es algo que hacemos automáticamente. No requiere un esfuerzo consciente, por lo que muchos de nosotros no recordamos los beneficios de caminar para la salud. Pero, ¿qué ocurre si dejamos de caminar con el piloto automático y empezamos a desafiar a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo caminando hacia atrás? Este cambio de dirección no sólo exige más de nuestra atención, sino que también puede aportar beneficios adicionales para la salud.