Por qué es importante vacunar contra el covid-19 a niños entre 12 y 15 años

La esperada decisión que -por ahora no es oficial, pues fue dada a conocer por un funcionario federal que habló en condición de anonimato a medios como el New York Times-, llega en un momento clave en el que la disponibilidad de vacunas pronto comenzará a exceder a la demanda en el país: el porcentaje de los adultos que no se han vacunado podrían mostrar más resistencia a hacerlo, lo que -junto a otros factores- hace casi imposible que se alcance la inmunidad del rebaño, pues se necesita que la mayoría de la población se vacune.