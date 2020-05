Con más de 100 casos, Nueva York intenta descifrar el raro síndrome asociado a niños con covid-19

Amber Dean no se preocupó demasiado cuando uno de sus tres hijos, Bobby, de 9 años, se quejó de un leve malestar estomacal, cuenta a la agencia de noticias The Associated Press. Pero cuando al día siguiente no paraba de vomitar y el dolor era tan intenso que no le permitía sentarse derecho, lo llevó a la sala de emergencia. Los médicos pensaron que se trataba de una apendicitis y lo remitieron a su pediatra quien, por no dejar, hizo la prueba del nuevo coronavirus, que en días recientes ha estado asociado a un síndrome inflamatorio en algunos menores de edad.