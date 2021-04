CDC: la mitad de la población adulta de EEUU ya ha sido vacunada contra el covid-19

La tasa de vacunación del país, de 61.6 dosis administradas por cada 100 personas, es menor a la de Israel, que es líder entre los países con al menos 5 millones de habitantes con una tasa de 119.2. Estados Unidos también está por detrás de los Emiratos Árabes Unidos, Chile y el Reino Unido, que vacuna con una tasa de 62 dosis por cada 100 personas, según Our World in Data, un sitio de investigación en línea.

“Es un poco emotivo. No he podido ver a mi abuela desde hace casi año y medio”, dijo Grimsley, de 35 años. “Es el mayor tiempo que toda mi familia ha pasado sin verla. Y ahora la veremos a mediados de mayo”.

La preferencia política puede incidir

Las tasas de vacunación no siempre coinciden con el voto de los estados. Pero las encuestas de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research han mostrado tendencias que vinculan las inclinaciones políticas con las actitudes sobre las vacunas y otras cuestiones relacionadas con la pandemia, la cual ha causado la muerte de más de 566,000 personas en Estados Unidos.