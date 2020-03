¿Usar o no usar una mascarilla? El dilema por resolver en tiempos de pandemia

La información sobre el covid-19 está por doquier y es, de lejos, el tema de conversación -y preocupación- del momento. Aun así, hay una pregunta que sigue sin aclararse del todo: ¿Debo o no usar un tapaboca o mascarilla protectora ?

Parte del problema es que la respuesta dependerá de a quién se le pregunte. Mientras los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no recomiendan su uso a personas sanas que distintas a los trabajadores de la salud; otros países como Corea del Sur y Japón las distribuyen ampliamente al público e incluso unos como la República Checa las han hecho obligatorias.

En días recientes algunos expertos estadounidenses han cuestionado la postura oficial de la principal agencia sanitaria, alegando que las máscaras proporcionan al menos algo de protección a individuos saludables o trabajadores esenciales, indica un artículo del New York Times.

¿Por qué no lo recomiendan a la población general? Porque no hay suficiente evidencia científica que lo avale e incluso hay indicios de que puede llegar a ser contraproducente ya que muchas personas no las usan correctamente y además estos tapabocas les dan una falsa sensación de seguridad, haciendo que descuiden otros aspectos de higiene como el correcto lavado de manos que son mucho más esenciales.