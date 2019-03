Una enfermera crea una base de datos de mujeres asesinadas por hombres

Durante docenas de horas cada semana, revisó artículos periodísticos y obituarios, con el fin de contar las historias de mujeres asesinadas por amantes, extraños, padres, hijos, hermanastros, inquilinos y vecinos . "Estoy tratando de transmitir el mensaje de que las mujeres son importantes, y que las vidas de estas mujeres son importantes, y que esto no es aceptable en el país más grande del mundo", dijo Wilcox.

Su documento , un recurso de dominio público al que llamó Women Count USA, es un catálogo de vidas perdidas: nombres, fechas, edades, lugares donde vivieron, fotos de las víctimas y sus supuestos asesinos, y detalles que no pueden ser capturados por números.



Wilcox también quiere que sepas la historia de Claire Elizabeth VanLandingham, de 27 años, dentista del Navy que recibió un disparo mortal de su ex novio. VanLandingham había aparecido en un video de Take Back the Night, la organización conocida por combatir la violencia en el noviazgo, la sexual y la doméstica en los campus universitarios a nivel nacional. Su madre dijo: “Su corazón era amable; su espíritu generoso; su alma sabia. Claire le ofrecía una sonrisa a todos los que la necesitaban".