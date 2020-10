¿Un nuevo órgano? Investigadores descubren en el centro de la cabeza glándulas desconocidas hasta ahora

En pleno siglo XXI uno creería que no queda nada por descubrir sobre la anatomía humana, pero un grupo de investigadores de los Países Bajos podría haber identificado nuevos órganos : un par adicional de glándulas salivales localizadas entre la cavidad nasal y la garganta .

Hasta ahora se pensaba que solo había tres glándulas de este tipo: un par cerca de los oídos, uno debajo de la lengua y otro bajo la mandíbula. Pero, al examinar tejidos mediante un equipo tecnológico que permite visualizarlos con gran precisión, Matthijs Valstar, cirujano e investigador del Instituto de Cáncer de los Países Bajos y sus colegas, sin quererlo, detectaron lo que parece ser un cuarto par. Algo que luego pudieron confirmar al diseccionar cadáveres humanos y, después, en unos 100 pacientes que formaron parte del estudio publicado el mes pasado en el Journal of Radiotherapy and Oncology.



De confirmarse que en efecto se trata de glándulas salivales no antes detectadas, sería el primer hallazgo de esta magnitud en tres siglos, advierte un reportaje de The New York Times.