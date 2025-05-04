Este hombre ha sido mordido cientos de veces por serpientes. Su sangre ahora puede servir para crear antídotos

Video Este hombre ha sido mordido por serpientes cientos de veces: su sangre podría salvar vidas

Tim Friede ha sido mordido por serpientes cientos de veces, muchas veces a propósito. Ahora, científicos estudian su sangre con la esperanza de crear un mejor tratamiento para las mordeduras de estos venenosos animales.

Friede siempre ha sentido fascinación por los reptiles y otras criaturas venenosas. Solía extraer veneno de escorpiones y arañas como pasatiempo y tenía docenas de serpientes en su casa de Wisconsin.

Con la esperanza de protegerse de las mordeduras de serpiente, y por lo que él llama "simple curiosidad", comenzó a inyectarse pequeñas dosis de veneno de serpiente y luego aumentó lentamente la cantidad para intentar desarrollar tolerancia. Luego dejaba que las serpientes lo mordieran.

"Al principio, daba mucho miedo", dijo Friede. "Pero cuanto más lo haces, más lo dominas y más tranquilo te sientes".

Si bien ningún médico ni técnico de emergencias médicas, ni nadie en realidad, sugeriría que esto sea una buena idea, los expertos afirman que su método rastrea como funciona el cuerpo humano. Cuando el sistema inmunitario se expone a las toxinas del veneno de serpiente, desarrolla anticuerpos que pueden neutralizarlo. Si se trata de una pequeña cantidad de veneno, el cuerpo puede reaccionar antes de verse abrumado. Y si se trata de un veneno que el cuerpo ya ha visto, puede reaccionar con mayor rapidez y soportar exposiciones mayores.

Friede ha resistido mordeduras e inyecciones de serpiente durante casi dos décadas y todavía tiene la nevera llena de veneno. En vídeos publicados en su canal de YouTube, muestra marcas de colmillos hinchados en sus brazos por mordeduras de mamba negra, taipán y cobra de agua.

"Quería llevar los límites lo más cerca posible de la muerte, hasta el punto de estar prácticamente al borde de la muerte, y luego retroceder", dijo.

Pero Friede también quería ayudar. Envió un correo electrónico a todos los científicos que pudo encontrar, pidiéndoles que estudiaran la tolerancia que había desarrollado.

Y hay una necesidad: alrededor de 110,000 personas mueren por mordeduras de serpiente cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Fabricar antídotos es costoso y difícil. A menudo se crean inyectando veneno a grandes mamíferos, como los caballos, y recolectando los anticuerpos que producen. Estos antivenenos suelen ser efectivos solo contra especies específicas de serpientes y, en ocasiones, pueden producir reacciones adversas debido a su origen no humano.

Cuando Peter Kwong, de la Universidad de Columbia, oyó hablar de Friede, dijo: "¡Vaya! ¡Qué inusual! Tuvimos un individuo muy especial con anticuerpos increíbles que creó a lo largo de 18 años".

En un estudio publicado el viernes en la revista Cell, Kwong y sus colaboradores compartieron lo que lograron con la sangre única de Friede: identificaron dos anticuerpos que neutralizan el veneno de diversas especies de serpientes con el objetivo de, algún día, producir un tratamiento que ofrezca una protección amplia.

Se trata de una investigación muy temprana: el antídoto solo se probó en ratones, y los investigadores aún están a años de distancia de los ensayos en humanos. Y si bien su tratamiento experimental es prometedor contra el grupo de serpientes que incluye mambas y cobras, no es efectivo contra víboras, entre las que se incluyen serpientes como las de cascabel.

“A pesar de la promesa, queda mucho trabajo por hacer”, declaró Nicholas Casewell, investigador de mordeduras de serpiente en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, en un correo electrónico. Casewell no participó en el nuevo estudio.

La trayectoria de Friede no ha estado exenta de tropiezos. Entre ellos: comentó que tras una grave mordedura de serpiente tuvo que amputarse parte del dedo. Y algunas mordeduras de cobra particularmente graves lo llevaron al hospital.

Friede ahora trabaja en Centivax, una empresa que intenta desarrollar el tratamiento y que ayudó a financiar el estudio. Está entusiasmado de que su odisea de 18 años pueda algún día salvar vidas de mordeduras de serpiente, pero su mensaje a quienes se sientan inspirados a seguir sus pasos es simple: “No lo hagan”, dijo.

