'Transgénero', 'diversidad', 'feto': la administración Trump le prohíbe a la principal agencia de salud el uso de siete palabras

En una reunión el pasado jueves en Atlanta con oficiales del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades, la administración Trump dejó claro que hay siete palabras y frases que este organismo ya no puede usar en sus documentos oficiales que presente para los proyectos y presupuestos de 2019.

'Vulnerable', 'diversidad', 'derecho', 'transgénero', 'fetos', 'basado en la ciencia','basado en evidencia' son palabras relacionadas con la orientación sexual, la identidad de género, los derechos reproductivos y el aborto, que tendrán que ser borradas del lenguaje común que usa este organismo, según reportó el diario The Washington Post.



La fuente anónima que habló con el Washington Post sobre la orden de cambiar la frase “basado en la ciencia” por “CDC basa sus recomendaciones en la ciencia considerando los estándares y deseos de la comunidad”, reveló que la reunión en la que se presentó la lista de las palabras vetadas fue liderada por Alison Kelly, jefa de Asuntos Financieros de esta agencia, quien sin embargo, no explicó el motivo de tal prohibición.



I try to keep my head down, but this crosses the line. It's time for @NIH @NIHDirector @US_FDA @SGottliebFDA @CDCgov to stand up to this form of censorship. Please.

— Eric Topol (@EricTopol) 16 de diciembre de 2017