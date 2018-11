Todos creían que tenía una barriga de cervecero, pero resultó ser un tumor cancerígeno de 77 libras

“Simplemente pensé que estaba gordo. Siempre he sido un tipo grande”, relata Hernández a The New York Times acerca de ese año y medio que vivió sin conocer la verdadera causa de su supuesta gordura, tiempo en el que escuchó toda clase de comentarios .

Un día en un almacén un hombre se le acercó, agarró su estómago y le dijo que no bebiera porque no era bueno para él. “Yo simplemente me reí y le dije que no bebía”, relata al Times.