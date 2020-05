"Tenemos familiares que se han enfermado y amigos que han muerto": así batallan contra el coronavirus estos inmigrantes latinos en Nueva York

No obstante, en el epicentro de una pandemia , los indocumentados nunca se han sentido tan solos.

Pierden seres queridos pero no califican para obtener fondos de la ciudad que ayuden a enterrarlos. Se están enfermando pero titubean a la hora de obtener pruebas o acudir al hospital, poniendo en la balanza el miedo que le tienen al virus junto al miedo a exponerse a las autoridades migratorias. Se preocupan por cómo mantener a sus familias en sus países de origen y a quienes viven con ellos, mientras tratan de determinar si deberían seguir trabajando en empleos peligrosos o quedarse en casa poniendo alimentos en la mesa de alguna forma.

Ellos han vivido separaciones, pero nunca como estas. Salen al mundo y trabajan en grupos reducidos, con mascarilla para entregar comida frente a puertas cerradas, en apartamentos estrechos y apartados para tratar de resguardarse en cuarentena. Los dividen las fronteras internacionales cuando fallecen sus familiares y acaban rezando novenas en chats de Google Hangouts. No pueden enterrar los restos intactos de sus seres queridos en su tierra natal, ya que sus cuerpos se mueven de una cama de hospital, a un camión refrigerado, al crematorio.

Un empleado de cocina del Bronx trabajó en el World Trade Center hace dos décadas. “Nosotros llenábamos los elevadores de esas torres”, dijo. El 11 de septiembre de 2001 perdió amigos que no pudieron ser identificados o que se registraron mal entre los muertos debido a que sus nombres no concordaban con los archivos, o porque sus familiares no pudieron recuperar sus cuerpos.