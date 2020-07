“Te invitamos a regresarte”: Residentes de una ciudad mexicana impidieron la entrada de estadounidenses ante el temor al coronavirus

José Ramos Zárate , presidente municipal de Sonoyta, en el estado mexicano de Sonora, emitió un comunicado el sábado “invitando a los turistas estadounidenses a no visitar México”, al tiempo que decenas de residentes de esta ciudad, temerosos de ser contagiados por el coronavirus, bloquearon la carretera federal frente a Lukeville, Arizona.

“Aquí se les explicó [a los turistas] que si no acreditaban su visita como esencial tendrían que regresarse”, dijo el alcalde José Ramos Zarate a Univision Noticias. “Mi preocupación era que había 97,000 casos de coronavirus en Arizona”.

Sonoyta es una ciudad de paso obligatorio en dirección a las playas de Puerto Peñasco , también conocido como Rocky Point o Arizona's Beach, 200 millas al sureste donde sus autoridades sí permitían el acceso a su ciudad a turistas con reservaciones hechas, pero no a sus vecinos de Sonoyta.

“No se permite la entrada a nadie que no resida en Peñasco ; familiares, turistas y personas ajenas al municipio tiene prohibido el acceso, a fin de evitar posibles contagios”, dijo el alcalde a la prensa local.

“Las personas que visitan Puerto Peñasco deben saber que esas reglas están vigentes y no nos estamos relajando o no estamos tolerando la desobediencia de esas reglas porque nos exponen y los expondrán” advirtió el alcalde Kiko Munro, de acuerdo con Arizona Public Media. “Lo más probable es que si hay un brote tendremos que cerrar nuevamente. No queremos que eso suceda, por eso somos estrictos en las regulaciones y también en la aplicación de las regulaciones”.