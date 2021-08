EEUU no está recolectado datos suficientes sobre la variante Delta: cómo afecta a la lucha contra el covid-19

Un mensaje similar al del ex comisionado de la FDA, Scott Gottlieb: “En EEUU no tenemos una idea firme de cuántos niños ya se han contagiado de covid. No tenemos idea de si las hospitalizaciones del Sur son la punta del iceberg de alarmantes cantidades de contagios o una señal de que el COVID se ha vuelto más patógeno en los niños. Los CDC deberían recolectar estos datos. No lo están haciendo”.