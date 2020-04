Denuncian que falta de directriz federal sobre pruebas de coronavirus es “receta para el caos”

Los comentarios de expertos entrevistados por Univision Noticias ocurren después de que el presidente Donald Trump anunciara un plan para reactivar la economía azotada por la pandemia. El plan federal consta de una apertura de tres fases que los estados deben de cumplir siguiendo una serie de pautas, pero no establece recomendaciones centrales sobre las pruebas del virus que los estados deben de hacer antes de reactivar la economía. Los exámenes son la mejor garantía contra el contagio debido a que no existe una vacuna.

“Probablemente necesitamos triplicar la cantidad de pruebas que hacemos ahora”, dijo el doctor, Ashish K. Jha, director del Instituto Mundial de Salud de la Universidad Harvard, a The Associated Press. “No veo cómo Estados Unidos pueda salir adelante pronto con entre 100,000 y 150,000 exámenes”.

Maura Calsyn, directora administrativa de Políticas Públicas de Salud del Center for American Progress, dijo que debido a que no hay pruebas masivas, no sabemos quien tiene el virus, donde están, que tan rápido se está propagando y por lo tanto no hay manera de reabrir el comercio precisa y metódicamente.