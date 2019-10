Su despedida de soltero terminó en una sala de emergencias: la resaca le costó más de 12,000 dólares

"No podía parar de vomitar", dijo Fischer. "Me sentía fatal".

La sala de emergencias parecía vacía, solo un médico y un par de enfermeras de guardia. Fischer les contó lo que había sucedido, y les dijo que no consumía drogas y que generalmente no bebía.

Honorarios por solo entrar a las instalaciones

Las aseguradoras generalmente no pagan la tarifa completa, sino una negociada para los hospitales dentro de la red. El Center for Improving Value in Health Care, que mantiene una base de datos de pagos de aseguradoras en Colorado, descubrió que los planes pagaron un promedio de $1,754 por una tarifa de instalación de nivel 4 en 2018.