Reportan el primer caso de viruela del mono fuera de África: qué protección tienen los ya vacunados

Autoridades en Suecia reportaron el primer caso de la nueva variante de viruela del mono tras la declaración de la emergencia global sanitaria lanzada por la Organización Mundial de la Salud ante un brote en África.

La persona se infectó tras una visita en una área de África donde actualmente se registran múltiples casos de mpox Clado 1, una variante más contagiosa, de acuerdo con la agencia de salud sueca.

Ante los nuevos casos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que es probable que quienes ya han sido vacunados contra el virus tengan protección contra la enfermedad.

La agencia federal de salud informó que la vacuna disponible en Estados Unidos es la llamada Jynneos, autorizada desde el 2019 por la Administración de Alimentos y Medicamentos federal (FDA) en el país.

En Europa están disponibles las vacunas Imvamune/Imvanex y la ACAM2000, una antigua vacuna contra la viruela.

El reciente brote de casos de viruela del mono en África es el segundo que deriva en una declaración de emergencia global sanitaria por parte de la OMS.

De acuerdo con la OMS, en la República Democrática del Congo, donde se han registrado casos desde hace más de una década, se registró este año un aumento significativo en los contagios.

En lo que va del año, en ese país se han registrado más de 15,600 contagios y 537 muertes, lo que supera las cifras totales del año anterior.

La alerta previa inició en julio de 2022 tras registrarse casos de la enfermedad infecciosa en cantidades nunca antes vistas en áreas donde no se producían con regularidad.

¿Qué dicen los CDC sobre la vacuna disponible ante los nuevos casos de mpox?

Ante los nuevos casos en África y ahora en Suecia, los CDC reiteraron su llamado a las personas elegibles para recibir la vacuna Jynneos.

“Si son personas homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres, o si son transgénero, de género no binario o de género diverso y tienen otros factores de riesgo sexual, son elegibles”, dice la página oficial de los CDC.

La vacuna Jynneos consiste en dos dosis aplicadas con cuatro semanas de diferencia.

El biológico contiene un segmento vivo del virus, pero debilitado o paralizado, por lo cual no puede replicarse, pero sí activa la creación de anticuerpos contra la enfermedad. Fue aprobada en Europa en 2013 y la FDA la aprobó en 2019.

¿Qué pasó en EEUU en el primer brote de 2022?

De acuerdo con los CDC, durante el primer brote del 2022, en Estados Unidos se registraron miles de casos de la enfermedad, en su variante Clado II.

“Al final del primer año del brote, se habían notificado más de 30,000 casos de mpox Clado II en Estados Unidos y se habían analizado más de 140,000 muestras de mpox sospechoso”, dice la página oficial.

Los CDC afirman que entre enero y septiembre de 2023 se registraron menos de 180 casos al mes. En octubre de 2023 hubo un repunte hasta unos 250 ese mes.

Desde entonces, el recuento de casos se ha mantenido constante en unos 250 al mes.

En 2023 se registraron 1,700 casos en total. En lo que va de 2024 se han notificado 1,122 casos en total.

“Un nuevo estudio de los CDC indica que recibir dos dosis de la vacuna contra la mpox funciona para prevenir la mpox, pero solo el 23% de las personas que cumplen los requisitos han recibido la vacuna”, dice el sitio oficial de la agencia federal.

Los CDC afirman que no es necesario vacunarse para quienes ya han contraído la enfermedad.

