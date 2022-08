Este cáncer se está detectando tarde, especialmente en hispanas: ¿cuál es y cómo prevenirlo?

“Tenemos en este momento las herramientas para eliminar el cáncer cervical o de cuello uterino. Pero lo que estos datos han demostrado es que cuando no seguimos esas pautas de detección, o las personas no se someten a las pruebas de detección suficientes, o las personas no se vacunan, en realidad vamos a perder algunas de estas ventanas de oportunidad de detectar estos cánceres”, dice a CNN Mark Einstein, profesor y presidente del Departamento de Obstetricia y Ginecología y Salud de la Mujer de la Facultad de Medicina de Rutgers, Nueva Jersey.