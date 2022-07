¿Te cuesta ser optimista todo el tiempo? Las emociones negativas te ayudan más de lo que crees

Si bien no creo que la psicología positiva sea una conspiración promovida por empresas capitalistas, sí creo que no tenemos control total sobre nuestra felicidad, y que luchar por ella puede hacer que las personas se sientan más miserables que felices. Instruir a una persona para que sea feliz no es muy diferente a pedirle que no piense en un elefante rosa; en ambos casos, su mente puede ir fácilmente en la dirección opuesta. En el primer caso, no poder cumplir con la meta de ser feliz agrega una frustración sustancial y autoculpabilización.