Por qué reabrir la economía demasiado pronto no es buena idea y puede traer consecuencias fatídicas

Florida reabrió algunas playas, Texas y Minnesota los parques, Georgia y Carolina del Sur darán luz verde a algunos negocios no esenciales en pocos días. Ya hay varios estados que, adhiriéndose al llamado de Donald Trump , se encaminan a flexibilizar escalonadamente las restricciones contraviniendo las recomendaciones de expertos en salud pública que advierten que eso conllevará un “aumento explosivo” del número de casos.

“Estados Unidos quiere estar abierto y los estadounidenses quieren abrir. Un cierre a nivel nacional no es una solución sostenible a largo plazo”, dijo Trump en días recientes al anunciar el plan de reapertura de la nación donde ofrece lineamientos a los gobernadores que tienen la última palabra de cuándo y cómo hacerlo. Sobre ellos recae la responsabilidad de encontrar un balance que permita reactivar la economía, sin perjudicar la salud de la población.

A lo largo del país, grupos de manifestantes han incumplido el social distancing y salido a protestar exigiendo que se reactive la normalidad, en muchos casos haciéndose eco de una frase del presidente: “La cura no puede ser peor que la enfermedad”. Y nadie puede negar que este mes de cuarentena ha traído pérdidas económicas catastróficas .

Pero por más que el recuperar al menos un atisbo de normalidad sea un anhelo colectivo, la prudencia debe privar, insisten los expertos, aclarando que en Estados Unidos las condiciones todavía no están dadas y que hacerlo demasiado pronto prácticamente echaría por la borda todo el sacrificio hecho hasta ahora.

La data decide

Según esas proyecciones de los HHS, si se levantaran todas las medidas de distanciamiento social, el escenario más probable (o ‘ best guess’ ) es que un tercio de la población del país se infectaría y más de 300,000 morirían durante la pandemia , cifra que podría llegar hasta 1,811,000 muertes en el escenario más lúgubre de los cinco que plantean. Y algunos epidemiólogos dicen a NPR que tales proyecciones son “optimistas”.

Sigue habiendo pocas pruebas

“Todo el punto de este distanciamiento social era comprar tiempo para construir capacidad de hacer las pruebas y otras intervenciones de salud pública que sabemos son efectivas. Si no usamos ese tiempo para aumentar el testing a ese nivel que necesitamos, entonces no tenemos una estrategia de salida y, de levantar las restricciones, no estaremos mejor equipados que antes”, explica a Vox, Batalie Dean, profesora de bioestadística de la Universidad de Florida.