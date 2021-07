¿Por qué la FDA todavía no otorga la aprobación total de las vacunas?

“Es increíblemente desconcertante lo que la FDA está haciendo”, dice a The New Yorker Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. “Esta es una emergencia global y si bien todos queremos asegurarnos de que la FDA haga bien su trabajo, la mayoría de nosotros siente que operar simplemente en procedimientos estándar no es lo correcto ahora y que hay cosas que podrían hacer para agilizarlo. Tienen que ir mucho, pero mucho más rápido”, agrega.