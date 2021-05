¿Es necesario beber 8 vasos de agua al día? No, depende de cada persona

No quiero reventar la botella de agua de nadie, pero las personas sanas pueden morir por beber demasiada agua. Soy fisióloga del ejercicio y mis investigaciones se centran en la sobrehidratación y en cómo afecta al organismo beber demasiada agua . Dado que el equilibrio del agua —y del sodio— es esencial para la vida, es muy raro que la gente muera por beber demasiado —o muy poco— líquido. En la mayoría de los casos, los procesos moleculares finamente ajustados de su cuerpo están cuidando inconscientemente de ti.

Agua fuera, agua dentro

Pero esto no es así. Las necesidades individuales de agua del cuerpo se basan principalmente en la cantidad de agua que pierden las personas. La cantidad de agua que necesita beber cada persona depende principalmente de tres factores:

Además, es importante tener en cuenta que, aunque el alcohol tiene propiedades diuréticas (el etanol actúa directamente sobre los riñones para hacernos orinar más), las bebidas con cafeína, como el té y el café, no aumentan las pérdidas de agua en la orina por encima de la cantidad de agua que contienen estas bebidas.

El riñón, rey

Ahora bien, puede que te preguntes por qué es así. Al fin y al cabo, has oído a mucha gente decir que hay que beber más, más, más.

¿Hay algo bueno en todo esto?

La mejora de la complexión de la piel, la función renal y el estreñimiento, con el aumento del consumo de agua, no están claramente respaldados por la ciencia. Beber más agua por sí solo no ayuda a los niños a perder peso, a no ser que la ingesta de agua sustituya a la de bebidas con más calorías, como los refrescos, o haga que las personas se sientan "llenas" antes de las comidas.