Missouri podría quedarse sin la única clínica que practica abortos

En 72 horas Missouri podría quedarse sin la única clínica donde se proveen abortos en ese estado. Planned Parenthood, proveedor de servicios de salud reproductiva entre ellos el de aborto , alertó que la licencia del centro para realizar el procedimiento vence el viernes y las autoridades amenazan con no renovarla.

En un comunicado , Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, denuncia que no han logrado llegar a un acuerdo con oficiales del Departamento de Salud de Missouri que quieren exigir a los doctores que realizan abortos que se sometan a un interrogatorio como condición para renovar la licencia, lo que según Planned Parenthood es una práctica “de acoso” que busca intimidarlos.

De no renovarse la licencia, Missouri se convertiría en el primer estado en no tener una clínica donde se realicen abortos desde la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe v.Wade en 1973.



“Este es un mundo que no hemos visto en casi medio siglo”, dijo su presidenta, Leana Wen, durante una teleconferencia citada por la agencia Associated Press, agregando que la medida implicaría que “más de 1.1 millón de mujeres en edad reproductiva en Missouri vivirán en un estado donde no pueden recibir la atención médica que necesitan”.