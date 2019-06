Más de 180 empresarios contra las restricciones al aborto: "Son malas para los negocios"

"Explicado de manera simple: (las restricciones) van en contra de nuestros valores y son malas para los negocios". Casi 200 líderes de compañías que emplean a más de 100,000 trabajadores dieron un paso al frente este lunes en contra de la ola de prohibiciones antiaborto que avanzan en distintos estados del sur, que aunque aún no están vigentes –el aborto sigue siendo legal en los 50 estados– amenazan con complicar el ya restringido acceso a procedimientos seguros que tienen quienes deciden interrumpir un embarazo en Estados Unidos.

"La igualdad en el ambiente laboral es uno de los asuntos más importantes de nuestro tiempo y restringir el acceso a cuidados de salud reproductiva, incluyendo el aborto, amenaza la salud, la independencia y la estabilidad económica de nuestros empleados y clientes", escribieron los directores ejecutivos de compañías como H&M, Atlantic Records, Yelp, The Body Shop, Seventh Generation y Postmates en un aviso de página completa publicado este lunes en el diario The New York Times, y también en la plataforma 'Don't Ban Equality', creada junto a una coalición de organizaciones de derechos humanos y reproductivos.