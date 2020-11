Más de 126,000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas: EEUU continúa rompiendo todos los récords

En julio pasado -cuando el promedio era de 42,000 infecciones diarias-, Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, advirtió en el Senado sobre un fuerte incremento si no se contenían los brotes que había en ese momento. “No me sorprendería que tuviéramos 100,000 casos al día si esto no cambia”, precisó entonces.