Más ciudades ordenan usar cubrebocas en la calle, ¿te multará la policía por no obedecer?

La norma incluye imponer multas a quienes no cumplan, pero los departamentos de policía subrayan que por el momento están enfocados en emitir citaciones a quienes visitan playas y otros sitios públicos que están cerrados, así como a negocios no esenciales que siguen operando.

Sin embargo, el jefe del Sheriff angelino, Alex Villanueva, aclaró de inmediato que no planean endurecer sus acciones. “Nos estamos instando (a la gente) a un cumplimiento voluntario”, dijo el funcionario en una entrevista con ABC7 el miércoles. “Ahora los agentes están extendiendo advertencias para darle la oportunidad a la gente que cumpla”, agregó.

“Manténgase a usted y a otros neoyorquinos a salvo del covid-19 usando una mascarilla o una cubierta facial cuando esté en público y en situaciones en las que no se pueda mantener el distanciamiento social, como en el transporte público”, recomendó el viernes en su cuenta de Twitter el subinspector de la Policía de Nueva York, Keith P. Shine.

Denuncias usando el celular

Otros mandos policíacos han difundido videos en las redes sociales con recomendaciones similares. “No te detendremos cuando camines con tus hijos o cuando estés corriendo o hagas campismo. No serás detenido ni multado simplemente porque no uses una mascarilla”, recalcó Chad Bianco, jefe del Sheriff de Riverside (California), en una grabación publicada en Facebook el 6 de abril.