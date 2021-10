Por qué hay que recordar el vínculo del que nadie quiere hablar entre alcohol y cáncer de mama

“No puedes controlar cosas como el hecho de haber nacido mujer, o tus genes, o el momento en que tuviste la menstruación, cosas que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Pero sí puedes controlar cuánto bebes. Así que, ¿por qué no controlar lo que sí puedes?" sostiene Drink Less for Your Breasts (“Bebe menos para tus senos”), una campaña con fondos del Programa de Investigación del Cáncer de Mama de California para concienciar, este mes de octubre, sobre los efectos del alcohol en el cáncer de mama y criticar el “lavado rosa”, la práctica comercial usada por algunas compañías que venden alcohol de incluir en sus productos un lacito rosa para incrementar sus ventas.