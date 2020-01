La revelación de Ayanna Pressley recuerda que muchas mujeres sufren sus calvicies en silencio

¿Cómo sucede?

En el caso de Pressley, el problema pronto escaló. “ No quería ir a dormir porque no quería que llegara la mañana donde me quitaría el sombrero y la envoltura y me encontrarían con más pelo en el fregadero y una imagen en el espejo de una persona que cada vez se sentía más extraña para mí".

"Estaba completamente calva, y en cuestión de horas tendría que caminar hacia el pleno, la Cámara de Representantes ... y emitir un voto", dijo. "No tuve el lujo de llorar lo que se sintió como la pérdida de una extremidad. Fue un momento de transformación que no elegí".

Borrar el estigma

Durante un tiempo, la protagonista de la serie How to Get Away With Murder, Viola Davis, optó por ocultar su alopecia areata en la alfombra roja usando pelucas hasta que en 2012 decidió mostrar su escasa cabellera al natural. De hecho, persuadió al director de la serie para que su personaje se quitara la peluca en una emblemática escena que busca también erradicar el tabú.