"Se trata de aceptación": la congresista Ayanna Pressley muestra en video su cabeza calva para sensibilizar a otras mujeres sobre la alopecia

Ayanna Pressley , representante del 7º distrito de Massachusetts , reveló por primera vez su alopecia y al mostrarse en un video cortesía del sitio The Root con su cabeza calva, dijo: "Quiero ser liberada del secreto y la vergüenza que ese secreto conlleva".

“Todas las noches empleaba todas las herramientas en las que me habían educado y entrenado durante toda mi vida como mujer negra porque pensé que podía detener esto. Envolví mi cabello. Llevaba un gorro. Dormí en una funda de almohada de seda”, dijo Pressley, la primera mujer negra elegida para el Congreso por Massachusetts, aún mostrándose con una peluca de rulos negros.

"No quería irme a dormir porque no quería que llegara la mañana y tuviera que quitarme el sombrero y la envoltura para encontrar más cabello en el lavamanos y con una imagen en el espejo de una persona que cada vez se sentía más extraña para mí", continuó.

"Estaba completamente calva, y en cuestión de horas tenía que caminar hacia el pleno, a la Cámara de Representantes, y dar mi voto en apoyo a los artículos para el impeachment ", dijo al asegurar que se trató de un "momento de transformación" que ella misma no había elegido. "No tuve el lujo de llorar lo que se sintió como la pérdida de una extremidad".

La alopecia es el término médico para referirse a calvicie y según la National Alopecia Areata Foundation se trata de un desorden inmunológico que hace que el cuerpo ataque a los folículos capilares. Un estudio de julio de 2019 de la Journal of the American Academy of Dermatology develó que las mujeres de color sufren más esta condición que otros grupos raciales. La Universidad de Boston incluso encuestó a más de 5,500 mujeres negras y encontraron que 48% de ellas lidiaban con la pérdida de cabello.