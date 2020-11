El covid-19 hace que el sistema inmunitario de algunos pacientes se vuelva contra ellos

Como inmunólogo del Lowance Center for Human Immunology de la Universidad de Emory he estado investigando la respuesta inmune responsable de la producción de anticuerpos en los enfermos de covid-19.

Más recientemente, nos hemos centrado en ese mismo aspecto en los casos graves de covid-19 . Sin embargo, y aunque éramos capaces de calificar como autoinmune la respuesta del organismo de estos enfermos, no podíamos confirmar que, camuflada entre otro tipo de respuestas frente a los virus, en este caso existiera también una producción de autoanticuerpos.

Las infecciones graves, relacionadas con la producción de autoanticuerpos

Los resultados fueron contundentes. Más de la mitad de los 52 pacientes dieron positivo en los test de autoanticuerpos . Y de los pacientes con mayor nivel en sangre de la proteína C reactiva (un marcador de inflamación), más de dos tercios presentaban indicadores compatibles con el hecho de que su sistema inmune estaba produciendo anticuerpos que atacaban a sus propios tejidos.

Aunque este hallazgo resulte preocupante, hay aspectos que nuestros datos no revelan. Si bien no hay duda de que los pacientes más graves generan una respuesta inmune que implica autoanticuerpos, los datos no nos dicen hasta qué punto dichos autoanticuerpos contribuyen a agravar los síntomas más severos de la covid-19.