Médicos de EEUU se hallan desconcertados por el aumento de pacientes de covid-19 que desarrollan coágulos de sangre

Coopersmith dijo que el 20% de los pacientes en las UCI eran personas que están en diálisis, por lo que sus riñones fallan con el covid-19, aunque no especificó el número de personas sujetas a observación.

“Cuando buscamos en ultrasonidos, vimos que esta insuficiencia cardíaca proviene de coágulos que causan la falla del ventrículo derecho ; luego comenzamos a buscar coágulos y después comenzamos a ver una gran cantidad de coágulos en las piernas de las personas , mucho más de lo que podríamos esperar”, dijo Coopersmith . “Entonces, vimos varias formas diferentes en que los coágulos se manifiestan, y, además, vimos la coagulación en las autopsias, y cuando juntas todo eso, nos dimos cuenta de que no es solo una UCI, pasa literalmente en todas las UCI de todos los estados”.

Un nuevo reto para la ciencia

“Hasta ahora no sabemos con exactitud cuál es el mecanismo que está causando estas complicaciones”, dijo a Univision Noticias, la doctora Yulsi Fernández Montero, especialista en medicina interna del Martin Luther King Jr. Commmunity Medical Group de Los Ángeles, California. “Una teoría es que el virus está ocasionando estragos en el cuerpo que son difíciles de detectar y, por ejemplo, si una persona está acostada mucho tiempo en una cama de hospital y no hay mucho movimiento, tiene más alto riesgo de que le aparezcan los coágulos sanguíneos”.

“Y si tienes un síndrome viral severo, todo tu cuerpo va a sufrir y se van a presentar distintas reacciones, no solamente coágulos sanguíneos”, añadió. “Lo que pasa es que la gente solamente quiere escuchar que el coronavirus se queda en los pulmones y que el resto del cuerpo queda intacto, y eso no es cierto; una vez que estás enfermo el virus está en tu sangre, y de ahí la sangre corre a los pulmones, riñones, a la cabeza, nariz, etc. lo que sucede es que este covid-19 es más agresivo que otros virus por la rapidez con la que se transmite”.