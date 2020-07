La carrera contrarreloj de la prometedora vacuna de la Universidad de Oxford: ¿cuánto más hay que esperar?

“A veces la presencia de esos anticuerpos -llamados neutralizantes- se corresponde con una vacuna que ofrece protección… y a veces no. Y muchas veces no”, explica a National Public Radio (NPR) , Robert Gallo, cofundador del Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland.

“Lo que esto significa es que vale la pena llevarla a la fase 3 del estudio. Eso es. Todo lo que significa es que vale la pena continuar”, insiste a The New York Times , Peter Jay Hotez, investigador de vacunas del Baylor College of Medicine.