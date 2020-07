Científicos de la Universidad de Oxford afirman que su vacuna está activando el sistema inmune contra el coronavirus

Los ensayos clínicos de una vacuna para combatir el nuevo coronavirus y que es desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio Astra Zeneca parece segura y está dando resultados positivos en sus pruebas para activar el sistema inmune contra la enfermedad, revelan los resultados publicados este lunes en The Lancet .

Generó una doble respuesta en el sistema inmune, no sólo mediante anticuerpos, sino también de células T. "Hay creciente evidencia de que tener una respuesta en las células T, así como de anticuerpos, es muy importante para controlar el covid-19", dijo, vía The Associated Press, Adrian Hill, director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford.