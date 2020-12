Este médico se volvió viral con sus carteles sobre cómo festejar de forma segura una Navidad en pandemia (hagámosle caso)

Sánchez ha utilizado la misma estrategia de Seth, mejor conocido como ‘Dude With Sign’, quien escribe mensajes en carteles que luego levanta con sus dos brazos en las calles.

Ahora, Ángel Sánchez se ha ganado el sobrenombre de ‘Doc With Sign’ , una frase que ha utilizado como hashtag en Twitter para identificar sus frases, que también da a conocer en un cartel levantando sus brazos, siempre vestido como trabajador sanitario y dentro de un centro médico.

Entre sus mensajes más populares, y con la intención de que las fiestas de Navidad no terminen de provocar una catastrófica tercera ola a principios del 2021, Sánchez simula una conversación de Whatsapp en la que se organiza -irresponsablemente- una cena de 15 personas, otro en el que invita a una visita guiada por las unidades de cuidado crítico a los negacionistas del covid-19 y uno más en el que esgrime tajantemente que "las vacunas salvan vidas y punto".

Aunado a este propósito, el joven doctor ha enumerado una serie de recomendaciones para que la gente termine de entender la gravedad de los tiempos que se viven y la importancia de seguir colaborando con las medidas para evitar mayores contagios. “Entiende que no van a ser unas navidades normales (…) di ‘no’ a planes que no sean seguros. El coronavirus no da segundas oportunidades”, escribió.