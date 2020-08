Fotografías interactivas del pueblo mexicano que se detuvo cuando el coronavirus afectó a Nueva York

San Jerónimo Xayacatlán es un pequeño poblado en el árido centro de México. No tiene señal de celular, y la canalización de las aguas fue hecha hace pocos años.

El sueño americano suspendido

“Sentí desesperación, no podía hacer nada”, asegura Axayácatl, de 42 años, que fue su reacción al caer enfermo.

Un día se sentía tan mal que llamó a su esposa, Elisabeth Alvarado, en San Jerónimo, y le dijo que si pudiera, volvería a casa. “No va a volver hasta que tenga más edad o no pueda trabajar”, dijo Ariel Juan, su hijo.

Migrar para poder tener algo

Magnolia desea ver crecer a sus nietas pero sabe que el pueblo no hay trabajo. Y si vuelve, tampoco habrá más dólares.

“Si yo regresara", reflexiona Magnolia, "no tenemos nada”.

Lejos de sus hijas y nietos

La peor noticia para un familiar de un enfermo de covid-19.

“Yo no me creía esto hasta que lo viví en mis carnes”, dijo Wilfrido Martínez en San Jerónimo Xayacatlán. El hombre de 69 años, que perdió a su hijo Mauricio, de 39, quien trabajaba en una cocina en Nueva York. Era diabético y no se protegió, lamenta el hombre.