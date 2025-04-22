Por qué la FDA suspenderá las inspecciones de control de calidad de la leche en EEUU

Video Así busca la FDA combatir de manera eficaz la escasez de la leche de fórmula para bebés

La Administración de Alimentos y Medicamentos federal (FDA, en inglés) de EEUU suspenderá un programa de inspecciones de control de calidad de la leche y otros productos lácteos en medio de los recortes aplicados por el gobierno federal.

De acuerdo con reportes la agencia suspenderá las pruebas que realizaba a esos productos ante el reducido personal de la división encargada de ese programa.

La suspensión ocurre luego de los recortes masivos aplicados a la fuerza laboral del Departamento de Salud y Servicios Humanos, del cual depende la FDA.

Alrededor de unos 20,000 empleados han sido despedidos o han optado por aceptar un esquema de retiro anticipado.

La agencia Reuters citó un correo electrónico enviado a la empresa Network Laboratories, en el cual la FDA informó de la suspensión del programa a través del cual se hacían pruebas para detectar posibles infecciones de gripe aviar y otros patógenos en la leche.

Según el correo, el Laboratorio de Pruebas de Competencia del Centro Moffett de la FDA "ya no puede proporcionar apoyo para las pruebas de competencia y el análisis de datos".

Las pruebas de competencia consisten en verificar la precisión de los resultados de los análisis de los productos lácteos como la leche en los laboratorios de seguridad de los alimentos, reportó Reuters.

"La FDA está evaluando activamente enfoques alternativos para el próximo año fiscal y mantendrá informados a todos los laboratorios participantes a medida que se disponga de nueva información", dice el correo electrónico, según Reuters.

Despidos de trabajadores de la FDA son una medida "imprudente" y un "riesgo para la vida humana", dice sindicato

De acuerdo con la agencia AP, los recortes más recientes a la fuerza laboral de la FDA incluyen a 170 empleados de la Oficina de Inspecciones e Investigaciones de la agencia, incluido todo el personal que manejaba reservas de viajes, visas y seguridad para los inspectores que trabajan en Asia, América del Sur y otras regiones.

Las cartas de despido decían que esos trabajos eran “innecesarios o prácticamente idénticos” a otros en la agencia.

El lenguaje de las cartas de despido aparentemente contradicen los planes de la agencia de recurrir a la subcontratación de trabajadores de empresas privadas para que realicen las labores que ya hacían los empleados dados de baja.

El sindicato que representa al personal de la FDA dijo que la decisión de despedir a decenas de trabajadores relacionados con la inspección de la calidad de los alimentos “no sólo es imprudente, sino también ineficiente, costosa y un riesgo significativo para la vida humana”.

Un portavoz del HHS dijo a la AP que los recortes recientes sólo afectaron a los "puestos administrativos" y "harían que la agencia fuera más eficiente y receptiva". Pero la agencia federal no respondió preguntas sobre si los contratistas que ahora busca contratar serían más baratos o más eficientes que los puestos eliminados.

Howard Sklamberg, un abogado que anteriormente se desempeñó como el inspector principal de la FDA, dijo que los cambios probablemente provocarán más salidas, particularmente entre inspectores experimentados, "debido al ambiente que se ha creado y la dificultad de trabajar allí".

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental instó recientemente a la FDA a desarrollar nuevas estrategias para retener inspectores, señalando que la deserción ha superado la contratación durante años. Como resultado, la FDA todavía realiza hoy un 36% menos de inspecciones que antes de la pandemia.

No hay un recuento oficial de empleos perdidos en la FDA y muchos supervisores aún no saben cuántos de sus empleados han decidido aceptar jubilaciones anticipadas y otras ofertas diseñadas para reducir la fuerza laboral.

"Esto podría ser devastador para la FDA de una manera que ni siquiera puede controlar", dijo a la AP Susan Mayne de la Universidad de Yale, quien anteriormente dirigió el centro de alimentos de la FDA.

